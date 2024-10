Ufficiale: Matera, arriva l’esonero per Ciullo

Come anticipato in serata da Antenna Sud, è arrivato l’esonero per Salvatore Ciullo a Matera. Al tecnico salentino è stato fatale il ko di questo pomeriggio contro il Martina, il secondo consecutivo tra le mura amiche.

“Fc Matera comunica di aver sollevato Salvatore Ciullo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società biancoazzurra. Il club augura a mister Ciullo le migliori fortune umane e professionali”, è la nota del club biancoazzurro diramata in questi minuti.

Ciullo lascia il Matera al sesto posto in classifica con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per un totale di 15 punti conquistati nelle prime 9 giornate di campionato. Nelle prossime ore, la società biancoazzurra dovrebbe ufficializzare il nome del nuovo allenatore.

