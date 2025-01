Ufficiale: Gravina, arriva un centrocampista dalla Virtus Francavilla. C’è una rescissione

Prima la rescissione con la Virtus Francavilla, poi la firma con il Gravina. Ecco sancito il nuovo futuro di Mauro Marconato che va a rafforzare la squadra allenata dal tecnico Tiozzo.

Marconato, l’annuncio del Gravina

“La Fbc Gravina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mauro Marconato. Nato in Argentina nel 1996, è cresciuto nelle giovanili della CA Colón di Santa Fe, club col quale ha esordito nel campionato di massima serie Argentina. Centrocampista di grande spessore tecnico e qualitativo, in Italia dopo la prima stagione nell’Ugento 2021-2022, ha indossato le maglie di Francavilla, Barletta, Casarano e Virtus Francavilla dove ha militato nella prima parte di stagione. Marconato rappresenta un investimento di rilievo per la Fbc Gravina in vista della delicata seconda parte di stagione. Arrivato a Gravina nella giornata di martedì, Marconato è a disposizione per la gara di domenica a Brindisi”, è la nota diramata dal club murgiano.

Un centrocampista ai saluti

“Contestualmente il club murgiano comunica la rescissione per motivi strettamente familiari con il calciatore Andrea Cabella al quale vanno i migliori auguri per il proseguo di carriera”, conclude la nota del club gialloblu. Il mediano, dunque, lascia Gravina in Puglia dopo 21 presenze tra campionato e Coppa Italia e 2 assist.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author