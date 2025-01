Monopoli, per la difesa vicino Miranda del Sassuolo

Rinforzo in difesa in arrivo per il Monopoli. Con Salines che resta in standby il direttore sportivo biancoverde Marcello Chiricallo avrebbe mirato su Kevin Miranda, braccetto classe 2003 di proprietà del Sassuolo. Il giocatore arriverebbe con la formula del prestito.

