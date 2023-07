Ufficiale: Fasano, Antonio Loconsole resta in biancazzurro

Continuerà il suo percorso di crescita con i colori del Fasano il difensore under Antonio Loconsole. Il centrale del reparto arretrato, nato il 20 gennaio 2005 a Bari. era approdato l’estate scorsa nella juniores di Vito Costantini, dopo 6 anni alla scuola calcio New Football Academy di Bari.

Forte dei primi mesi di lavoro con il team dei biancazzurrini, a dicembre viene aggregato in prima squadra fino ad arrivare al 30 aprile 2023, data del suo debutto in Serie D, avvenuto nel match esterno al “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera.

A maggio scorso ha portato in alto il nome dell’U.S. Fasano, presenziando alle convocazioni della rappresentativa Serie D, formazione selezionata dal tecnico Pasquale D’Aniello in occasione della settima edizione della Juniores Cup.

“Sono orgoglioso e onorato di poter indossare questa maglia – dice Loconsole-. Ringrazio la famiglia dell’U.S. Fasano per l’opportunità che mi è stata data anche quest’anno e prometto che darò tutto me stesso per ricambiare la vostra fiducia. Sempre forza Fasano. “

