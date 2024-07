Ufficiale: Califo Baldè nuovo centrocampista del Fasano

Il Fasano ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista centrale Califo Baldè, classe 2004. Nato in Guinea Bissau e in possesso di passaporto portoghese, ha sviluppato la sua carriera calcistica in Portogallo vestendo le maglie del Vitória de Guimarães, Casa Pia e Vizela. Nella passata stagione, il centrocampista destro è arrivato in Italia giocando con lo Jonica in Eccellenza siciliana, dove si è distinto con 6 assist e una rete. Queste le prime parole di Baldè da giocatore biancazzurro: “Sono molto contento e onorato di aver firmato per questa società, sono pronto a dare il massimo per ottenere risultati. Forza Fasano, ci vediamo presto!”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author