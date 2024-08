UC Bisceglie, Monopoli: “Barletta grande squadra, ma non siamo intimoriti”

La consapevolezza di affrontare un avversario di alto livello c’è, ma l’Unione Calcio Bisceglie cercherà di mettere da parte ogni timore reverenziale. In una prima giornata di Eccellenza che si preannuncia già scoppiettante, gli uomini di mister Monopoli affronteranno il Barletta tra le mura amiche. L’incrocio del “Di Liddo” sarà subito un banco di prova importante per la formazione azzurra: “Vogliamo fare bene – le parole di mister Angelo Monopoli -, quella di domani sarà una gara stimolante per noi. Abbiamo grande rispetto del Barletta, che è una grande squadra costruita per vincere, ma non siamo intimoriti e crediamo di poter far bene contro di loro”.

Spostare più in alto l’asticella delle ambizioni non sarà affatto facile, soprattutto dopo l’ottimo terzo posto della scorsa stagione e i playoff sfumati per un punto. L’Unione Calcio Bisceglie, però, ha dimostrato nel corso di questi anni di poter colmare il gap con le cosiddette grandi grazie alle idee e alla programmazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author