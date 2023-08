Lecce – La gara inizia col tributo dell’intero stadio a un gigante del calcio italiano come Carlo Mazzone; particolarmente toccante il coro tributato dalla Curva Nord proprio per l’ex allenatore giallorosso. Pronti via, invece, per quanto riguarda il terreno di gioco i ritmi si alzano subito con entrambe le squadre che cercano di manovrare in fase di possesso e pressare forte in fase di non possesso. All’11’ arriva la prima vera occasione della partita ed è firmata giallorosso con una combinazione a tre Almqvist, Rafia, Strefezza con quest’ultimo che manda di pochissimo alla destra di Provedel. Dopo un periodo di quasi dominio leccese a sbloccare il risultato al 26′, però, è stata la Lazio col suo bomber Ciro Immobile. Lazio nuovamente vicino al gol dopo un’azione spettacolare ma un conclusione rocambolesca di Immobile al 39′. Vicinissima al raddoppio la Lazio con Lazzari che si presentata a tu per tu con Falcone dopo un filtrante perfetto di Immobile.

Dopo un minuto dall’inizio del secondo tempo il Lecce ci prova subito con Ramadani dando così un segnale importante, imitato tre minuti più tardi da Strefezza: un lecce totalmente rigenerato dall’intervallo. Al 53′, però, a sfiorare il gol è la Lazio con Felipe Anderson che sfrutta parzialmente un’altra posizione errata di Dorgu che rimane larghissimo. Poi D’Aversa inizia a cambiare uomini e anche modulo compiendo un vero e proprio capolavoro: Blin, Gallo, Di Francesco e anche Gallo cambiano l’inerzia in campo. Almqvist all’85’ conferma di essere un cecchino e pareggia; due minuti dopo Di Frnacesco spiega a tutti che lui merita di stare in campo, sempre.

Grande vittoria di rimonta nella quale, sicuramente, ci sarà stato lo zampino dell’immenso Carletto Mazzone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Banda, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Gallo, Helgason, Berisha, Kaba, Corfitzen, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Lemmens. All. D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada (Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos,, Hysaj, Basic, Gila, Rovella. All. Sarri.

Marcatori: 26′ Immobile; 85′ Almqvist; 87′ Di Francesco

