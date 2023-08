Lecce – Profumo d’Europa per i giallorossi di mister Roberto D’Aversa che domani alle 21:00 scenderanno in campo contro nello Estadio Nuevo Mirandilla contro i padroni di casa per contendere il prestigioso Trofeo Ramon De Carranza. Tra i giallorossi non ci sarà l’ormai ex capitano Morten Hjulmand che firmerà nelle prossime ore per i portoghesi dello Sporting Lisbona.

