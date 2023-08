Picerno: Reginaldo saluta, ripartirà dalla Serie D

Come anticipato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, Reginaldo ripartirà dal Real Casalnuovo, ambiziosa società pronta a debuttare nel campionato di Serie D. L’ex Catania e Fiorentina (che ha già raggiunto la squadra e sarà ufficializzato a breve) non sarà l’unico grande colpo del club del presidente Antonio Stompanato, che punta all’ingaggio di diversi calciatori provenienti dalla Serie C. Tutto ciò a testimonianza del grande lavoro della società, che ha deciso di affidarsi anche a Daniele Flammia (direttore sportivo) e a Raffaele Esposito (allenatore). Il presidente infatti, intende porre le basi per un progetto molto importante anche per la promozione del territorio.

