Cerignola, Tentardini si presenta: “È un onore essere qui”

Nel servizio le dichiarazioni del nuovo terzino gialloblù.

CERIGNOLA – Alberto Tentardini è al momento, l’ultimo innesto over messo a segno dall’Audace Cerignola. Classe 1996, terzino sinistro di piede mancino, buona esperienza a servizio di Ivan Tisci. 26 presenze, 2 gol e 3 assist nel Catanzaro dei sogni della passata stagione, ottimo comprimario in un organico che con la Serie C non aveva nulla a che fare, oltre che compagno di un altro calciatore giunto a Cerignola proprio dai giallorossi, Luca Martinelli, che di quel Catanzaro dei sogni è stato il capitano. Per lui anche altre importanti avventure in terza serie, specialmente con le maglie di Teramo, Monza e Padova, un acquisto che conferma la volontà del Cerignola di affermarsi e di scollarsi definitivamente di dosso l’etichetta di semplice matricola.

Una trattativa lunga, un altro sforzo economico della società ofantina che sta facendo ben parlare di sé anche sul mercato, dopo l’ottima stagione appena conclusa. Tentardini è stata la prima scelta del direttore sportivo Elio Di Toro già diverse settimane fa. Il terzino è pronto a dare tutto per i colori gialloblù.

