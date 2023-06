Tutto pronto per il ritorno di Roberto D’Aversa in Salento

In casa Lecce è partita la settimana che porterà alla presentazione del nuovo tecnico giallorosso. Ormai non ci sono più dubbi: il nuovo allenatore sarà l’ex Parma e Sampdoria Roberto D’Aversa. L’accordo che non è ancora stato ufficializzato, sarà su base annuale, con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Ormai è una semplice questione di tempo, forse addirittura di ore, ed i tifosi giallorossi non attendono altro che il comunicato ufficiale della società. D’Aversa è dunque pronto a sbarcare in Salento per una nuova avventura. Anzi, forse dovremmo dire che è pronto a tornare in Salento, dopo l’esperienza che lo ha visto militare da calciatore prima a Casarano e poi a Gallipoli. La maglia rossazzurra l’ha indossata nel 1996 in Serie C1, da giovanissimo e per un paio di mesi circa. Sei le presenze raccolte dall’allora 21enne scuola Milan. 13 anni dopo, dunque agli sgoccioli della propria carriera, il trasferimento al Gallipoli, formazione nella quale ha militato nella prima metà della stagione 2009/2010. La fine di quel campionato di Serie B sancì il fallimento della dirigenza D’Odorico, tant’è che alcuni dei pezzi pregiati di quella rosa lasciarono la società nel mercato di riparazione di gennaio, D’Aversa compreso. Ancora una volta 13 anni dopo, il tecnico nativo di Stoccarda tornerà in Salento per un’avventura che sa tanto di riscatto dopo una brutta parentesi che lo ha visto sfortunato protagonista alla guida della Sampdoria. Assieme a lui, a far parte dello staff del Lecce che verrà, ci sarà anche il salentino Simone Greco, di professione match analyst.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp