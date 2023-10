Turris-Virtus Francavilla, Magrì: “I ragazzi sono stati straordinari, sono orgoglioso”

Al termine del match vinto per 3-1 dalla Virtus Francavilla in casa della Turris, il presidente biancazzurro Antonio Magrì ha parlato ai nostri microfoni, commentando con orgoglio il successo dei suoi: “I ragazzi sono stati straordinari, faccio i miei più sinceri complimenti a loro ed allo staff. Giocare tre partite in una settimana non è facile, specie quando si ha a disposizione una rosa non troppo profonda. A fine gara erano tutti infatti tanto contenti quanto stremati. Hanno dato tutto e sono felice di questo, così come sono felice che oggi abbiano debuttato due ragazzi del nostro settore giovanile. Gli esordi di Latagliata e Vapore mi inorgoglisce, significa che il nostro settore giovanile lavora bene”.

