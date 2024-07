Turismo, ‘Taranto poco accogliente’: lo sdegno del Partito Liberale

Il Partito Liberale di Taranto ha espresso un forte sdegno per la totale mancanza di accoglienza turistica nella città, una situazione intollerabile che sta causando gravi disagi ai visitatori e danneggiando l’immagine di Taranto.

“Solo ieri, il sindaco Melucci ha pubblicato un lungo post, accompagnato da immagini, che documentano la drammatica mancanza di punti ristoro presso la stazione di Taranto. In questo post, l’amministrazione ha tentato di scaricare tutte le colpe su Ferrovie dello Stato, adottando un atteggiamento puramente demagogico e cercando di distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità. Alcuni membri della giunta, consiglieri di maggioranza e rappresentanti delle Società Partecipate del Comune, hanno rifocillato i turisti con semplici bottigliette d’acqua offerte da Pascar. Questo gesto, anziché dimostrare efficienza, ha messo in luce l’inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi di accoglienza”, dice in una nota Mirko Maiorino, segretario cittadino del Partito Liberale Italiano.

“Oggi, di fronte a una situazione imputabile all’amministrazione comunale, si sceglie di tacere. A causa della soppressione di due corse del traghetto di Kyma Mobilità per l’isola di San Pietro, i turisti hanno atteso ore sotto il sole cocente in Piazzale Democrate, senza possibilità di rifocillarsi o di utilizzare servizi igienici. La situazione è ulteriormente peggiorata per i crocieristi al molo San Cataldo, che hanno affrontato la stessa triste sorte durante l’imbarco”, continua Maiorino.

“Questi episodi dimostrano chiaramente l’incapacità dell’amministrazione Melucci di gestire adeguatamente il flusso turistico e di garantire servizi essenziali ai visitatori. È inaccettabile che una città con le potenzialità di Taranto non riesca a offrire un’accoglienza dignitosa, mettendo a rischio non solo il benessere dei turisti, ma anche l’economia locale che si vorrebbe emancipare dalla monocoltura dell’acciaio attraverso lo sviluppo del turismo”, aggiunge il segretario cittadino del PLI Taranto.

“Il Partito Liberale chiede con forza un immediato intervento per risolvere queste gravi carenze e per mettere in atto una pianificazione turistica efficace che preveda infrastrutture adeguate, punti di ristoro, servizi igienici e un sistema di trasporti efficiente. Solo così si potrà restituire dignità alla città e accogliere i turisti nel modo che meritano. Taranto merita di più. I suoi cittadini e i suoi visitatori meritano di più”, conclude Mirko Maiorino.

