TURI – Un morto e quattro feriti sarebbe il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione per Casamassima, a Turi. A impattare due auto, all’altezza di una stazione di servizio. Tre dei quattro feriti sarebbero stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto polizia locale e carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. A perdere la vita, una donna cinese sulla cinquantina, forse alla guida di una delle due vetture. Sull’altra, un giovane 30enne di Castellana Grotte. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Putignano. I sanitari del 118 non hanno potuto dare altro che constatarne il decesso.

