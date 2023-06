Andria: Beccate a fare pipì in strada, multate due ventenni

Due ragazze di Andria, poco più che ventenni, sono state sorprese dalla Polizia Locale a fare la pipì per strada e sono state multate. Intorno alle 22:30 di sabato 24 giugno, si sono appartate in un vicolo per espletare il bisogno impellente, ma sono state scoperte dagli agenti in borghese impegnati in un servizio di controllo. Inizialmente hanno pensato a uno scherzo, ma la situazione è diventata seria quando sono state fermate per il riconoscimento. Pur dichiarando un bisogno urgente, le due ventenni sono state multate per violazione delle norme stabilite dal regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp