Turco, ‘Governo fa disparità tra Milano-Cortina e Giochi Taranto’

«A volte osservando il modo in cui il Governo Meloni impiega i soldi pubblici, si potrebbe pensare di essere stati catapultati in un universo parallelo che nulla ha a che vedere con i più basilari criteri di raziocinio e bene comune. La riqualificazione della pista da bob “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo in vista delle olimpiadi invernali, viene a costare oltre 118 milioni di euro quasi integralmente a carico dello Stato”. Lo scrive in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e il coordinatore nazionale del comitato economia, lavoro e impresa.

”Un fatto che desta non pochi dubbi, in quanto al termine della competizione sportiva questa infrastruttura verrà praticamente dimenticata, com’è già accaduto in passato per altre opere pubbliche. E in questo scenario, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sono destinati soltanto 150 milioni di euro in totale”, aggiunge Turco.

”La discrepanza è evidente e si somma all’isolamento della provincia ionica, letteralmente “irraggiungibile” sotto il profilo dei trasporti, come il M5S ha più volte denunciato al ministro Salvini. Come al solito il Sud viene penalizzato a discapito del Nord: l’autonomia differenziata è già da tempo realtà negli atti scellerati del Governo Meloni”, conclude il senatore Mario Turco.

