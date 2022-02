TUGLIE – Autovettura in fiamme nella notte a Tuglie. Poco prima della mezzanotte una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta in via Amerigo Carluccio per l’incendio di una Fiat Punto intestata ad un 45enne.

Nelle immediate vicinanze vi erano parcheggiate altre due autovetture, una Volkswagen UP alimentata a metano e una Honda Accord. Le stesse, a seguito di irraggiamento termico, sono state danneggiate.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte dall’evento. Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato l’incendio.