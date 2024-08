Trinitapoli, trattore si ribalta: muore agricoltore 50enne

Un agricoltore di circa 50 anni è morto nel primo pomeriggio di giovedì 8 agosto in un incidente con il suo trattore mentre percorreva una strada di campagna tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Secondo quanto emerso finora, pare che la vittima abbia perso il controllo del mezzo che, ribaltandosi, è finito contro un albero. Sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul posto gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi.

