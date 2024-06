TRINITAPOLI – Francesco Di Feo eletto sindaco di Trinitapoli. L’ex primo cittadino torna sullo scranno più alto di Palazzo di Città e lo fa superando Anna Maria Tarantino di un centinaio di voti. Più staccato l’ultimo sindaco eletto prima del commissariamento, Emanuele Losapio. Dati in aggiornamento, ma il successo del candidato sindaco di Resilienza Trinitapolese è arrivato poco prima delle 18, quando il vantaggio sulla candidata del centrosinistra è diventato aritmeticamente incolmabile. Di Feo resterà sindaco e non sostituirà in consiglio comunale Francesco Ventola, neo-eletto al Parlamento Europeo.

