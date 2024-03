Trenta lavoratori in nero nel tarantino, sanzionati 13 datori di lavoro

I finanzieri del comando provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato in vari esercizi commerciali 30 lavoratori in nero e 2 irregolari. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Lizzano, Avetrana, Sava, Fragagnano e Maruggio. Le violazioni riscontrate hanno riguardato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, pub, paninoteche, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. In tale contesto sono stati verbalizzati 13 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera in nero e irregolare. In tre casi, in particolare, la Guardia di Finanza, ha chiesto all’Ispettorato territoriale del lavoro di emettere un provvedimento di sospensione delle attività delle imprese.

