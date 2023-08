Si chiama Martina Franca Gymnastics Team ed è la squadra che, proprio in queste ore, sta rappresentando i colori della città e dell’intera nazione alla World Gymnaestrada 2023, la più importante e prestigiosa competizione internazionale di categoria, in via di svolgimento ad Amsterdam, in Olanda.

Il team è composto dalle atlete e dagli atleti della Asd Tyche Ginnastica Ritmica, della Polisportiva Arci e dell’Asd Alegria. Il Gymnaestrada è il festival di tutti i tipi di ginnastica. Migliaia di persone che praticano questo sport, di qualsiasi età e disciplina accorrono da ogni parte del globo per partecipare a questa meravigliosa manifestazione.

Un evento completo in tutto e per tutto: una vera e propria celebrazione della ginnastica con una forte focus sul divertimento, sul fitness, sui fondamenti della ginnastica e amicizia.

La loro partecipazione alla competizione della World Gymnaestrada 2023 sta facendo brillare in tutto il loro splendore, i colori della città.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp