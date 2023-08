Futsal B/F: WFC Grottaglie riabbraccia Anna Marzella

Il primo acquisto della WFC Grottaglie combacia con un gradito ritorno: la società biancoazzurra riabbraccia Anna Marzella, centrale/laterale mancina classe 1997, proveniente dal Real Statte. Ecco le prime dichiarazioni dell’atleta grottagliese: “Ho scelto Grottaglie perché per me rappresenta una rivincita a livello sia personale che sportivo: purtroppo per motivi extracalcistici non è andata come volevo, per questo vorrei riprendere esattamente da dove ho lasciato”.

OBIETTIVI: “Sono orgogliosa di poter vestire nuovamente i colori di questa importante squadra: l’obiettivo è onorare sempre la maglia nel miglior modo possibile”.

CAMPIONATO: “Sarà molto impegnativo e competitivo: sono sicura che con la squadra potremo alzare l’asticella e dire la nostra con tutte le altre squadre del raggruppamento”.

GRUPPO: “Ritroverò molte ex compagne con le quali ho già vissuto momenti indimenticabili. Per questo mi aspetto lealtà, passione e competitività. Il gruppo dev’essere il nostro punto di forza”.

MESSAGGIO: “Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso; voglio dare il massimo per la società, per le mie compagne e per me stessa. Vi aspettiamo in tanti al palazzetto per tifare tutti insieme la WFC Grottaglie!”.

