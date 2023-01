Trani, una nuova struttura per la neuropsichiatria infantile

TRANI – Un nuovo campetto per le attività sportive e l’ambulatorio di neuropsichiatria infantile totalmente ristrutturato. L’ex ospedaletto di Trani torna ad essere un punto di riferimento per la sanità della BAT attraverso il progetto finanziato con i fondi regionali per le unità operative territoriali.

Orgoglio per la direzione dell’Asl provinciale e per il team di neuropsichiatria infantile, soddisfazione per i tanti ragazzi coinvolti.

Condividi su...

Linkedin email