Stabilizzazioni ASL BT, attesa per esclusi da graduatoria

BAT – Procedura in itinere e valutazione del piano del fabbisogno 2022-2024 ancora in corso. Restano in attesa i professionisti sanitari dell’Asl BT rimasti fuori dall’elenco delle stabilizzazioni di fine dicembre. 352 operatori del settore già in lista, in tanti però vanno incontro alla scadenza dei termini senza aver raggiunto, per un soffio, i requisiti per la stabilizzazione.

Rinnovi fino al 31 gennaio 2023 nelle more dell’approvazione del piano del fabbisogno, si legge nella delibera, per garantire la continuità del servizio a breve termine. Attesa per nuovi aggiornamenti e per eventuali variazioni nella graduatoria dei 352, con la possibilità che chi è stato inserito possa dare priorità ad altri incarichi esterni all’Asl BT.



