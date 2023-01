BARLETTA – Il 2023 del Barletta riparte dal match casalingo contro il Gladiator. Cavese in vetta a +4, ma i biancorossi ci credono e avranno la maggior parte degli scontri diretti al Puttilli, dove il pubblico continua a rispondere alla grande. I tifosi, intervistati in città, non nascondono l’obiettivo.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp