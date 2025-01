Trani, scuolabus incastrato nel sottovia: studenti feriti

Uno scuolabus che rientrava dalla sede distaccata De Sanctis, ex Lum, è rimasto incastrato nel sottoponte di via Cilea a Trani. Il mezzo ha urtato la sopraelevata della strada statale 16 bis, probabilmente a causa di un errore di distrazione dell’autista, che ha imboccato una strada diversa dal solito percorso. A bordo c’erano circa quindici ragazzi: quattro di loro sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati al Pta di Trani per accertamenti. Fortunatamente, l’autobus era quasi a fine corsa, quindi la maggior parte degli studenti era già scesa, limitando così il numero di persone coinvolte. Le operazioni di recupero del veicolo sono state difficili a causa scoppio dei pneumatici e da un malfunzionamento della batteria.

Amet ha fatto sapere che sono in corso accertamenti da parte dell’azienda per ricostruirne l’accaduto. Le condizioni dell’autista, non gravi ed in osservazione presso l’ospedale di Bisceglie, sono costantemente monitorate. “Eseguiti gli opportuni interventi di ripristino del mezzo – scrive in una nota Amet – tornerà regolarmente a garantire il servizio cittadino.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author