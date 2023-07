In fiamme l’auto di un consigliere comunale di Trani, Michele Di Gregorio. È accaduto ieri sera intorno alle 22.30. La vettura era parcheggiata lungo il marciapiede nei pressi della scuola media “Giustina Rocca” quando alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dall’auto. In pochi minuti l’auto è stata divorata dalle fiamme. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti pattuglie della Polizia di Stato e Polizia Locale, oltre a due mezzi dei Vigili del Fuoco di Barletta che hanno spento le fiamme. L’incendio dell’auto non ha fortunatamente causato danni ad altre vetture presenti nelle vicinanze, né a persone. Il traffico è rimasto bloccato e sul luogo numerosissimi curiosi hanno assistito alle operazioni di accertamento della Scientifica che nelle prossime ore stabilità le cause del rogo. Il consigliere Di Gregorio ha tenuto a precisare che non ha mai subito minacce rispetto alla sua attività politica. “Sino a questo momento – ha dichiarato – il mio ruolo da consigliere è sempre stato rispettato in quanto la mia attività politica è stata rispettosa dei cittadini ed in linea con l’amministrazione. Credo, perciò, che l’incendio sia stato causato dal gran caldo o da un evento meramente accidentale. Aspetteremo l’esito delle indagini della polizia.”

