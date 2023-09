Trani, fumi e miasmi nelle aree rurali

TRANI – Fumi, odori e miasmi dalle campagne di Trani verso il centro cittadino. Completati i sopralluoghi ambientali in concomitanza con il rifacimento del manto stradale rurale, con l’amministrazione comunale che attende adesso di coordinare gli interventi risolutivi. Il Nucleo di Polizia Ambientale del Comando di Polizia Locale è intervenuto in strada vicinale Monachelle, in corrispondenza di un’area privata. Conclusa la prima parte dell’attività istruttoria.

Nel frattempo, proseguono i lavori di adeguamento stradale nelle zone agricole tranesi. Grazie alla somma di 250mila euro ottenuta dai fondi GAL, mercoledì mattina è partita l’opera di manutenzione nell’agro cittadino. Altri 80mila euro arriveranno dal Ministero dell’Interno per la ristrutturazione del manto stradale del centro abitato, mentre l’ufficio tecnico del Comune di Trani ha avviato la redazione di un progetto da 300mila euro per rendere più efficienti le arterie principali della città.

