Trani: Antiriciclaggio, irregolarità in ‘compro oro’ e ‘money tranfer’

Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia di Trani hanno effettuato controlli nei confronti di operatori di “money transfer”, esercenti e distributori di gioco, nonché di operatori “compro oro” al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio.

Tale normativa prevede una serie di obblighi per impedire che il sistema finanziario venga utilizzato per il riciclaggio di denaro e disposizioni molto stringenti per chi acquista oro.

Nel piano di ispezione predisposto, le Fiamme Gialle hanno eseguito controlli tra gli altri nei confronti del titolare di un “compro oro” e del titolare di un “money transfer” entrambi con sede a Trani, durante i quali sono state riscontrate varie violazioni di carattere formale e sostanziale, in particolare riguardanti la compilazione delle schede di identificazione dei clienti.

Le irregolarità rilevate sono state segnalate alle competenti autorità per l’applicazione delle conseguenti sanzioni. Il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio è indispensabile per individuare i capitali di origine illecita e contrastare quelle condotte che inquinano l’economia legale e alterano le condizioni di concorrenza.

