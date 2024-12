Tragico incidente tra Andria e Canosa: due morti e quattro feriti

Grave incidente stradale intorno alle 20 di mercoledì 25 dicembre sulla provinciale tra Andria e Canosa, nel nord Barese. Il bilancio è pesante: due vittime, tra i 50 e i 55 anni, e quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Andria.

Lo scontro, che ha coinvolto sette auto, sarebbe stato causato da un impatto frontale tra due veicoli, con una delle vetture che ha preso fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre i carabinieri hanno gestito la viabilità. Sul luogo dell’incidente, all’altezza dell’uscita Monte Faraone, anche gli agenti della questura di Andria per ricostruire la dinamica e cinque mezzi di soccorso tra ambulanze e automediche. Le indagini sono in corso per accertare le cause dello schianto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author