Tragedia nel barese: scontro mortale tra auto e scooter

Drammatico incidente in provincia di Bari intorno alle 23 di venerdì 23 agosto sulla Strada Provinciale 50 tra Conversano e Cozze. Un violento impatto tra una Jeep Renegade e uno scooter Piaggio Beverly ha avuto conseguenze fatali per il conducente del mezzo a due ruote, Claudio Genchi, 45 anni, originario di Mola di Bari.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo, già gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari in codice rosso, dove però è deceduto poco dopo. Feriti anche la moglie del centauro, che viaggiava con lui, e il conducente dell’auto, entrambi ricoverati in ospedale per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Monopoli, stanno conducendo le indagini per fare luce sulle dinamiche dell’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author