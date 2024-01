Roma – Compleanno difficile per la Premier, Giorgia Meloni. Tra regionali ed europee (non ha ancora sciolto il nodo rispetto alla sua candidatura) i bisticci con la Lega si fanno sempre più pressanti. Salvini che ha riunito i suoi a Milano e’ fermo sulle sue decisioni. Così come Tajani che blinda Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata.

Anche nelle opposizioni si litiga. 5 stelle e Pd uniti in Sardegna con la Todde, mentre Calenda e + Europa puntano su Soru. Nel frattempo le europee tengono banco. Anche la Schlein, sta valutando una sua possibile candidatura

