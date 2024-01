TORRE SANTA SUSANNA – Nei giorni scorsi, a Torre Santa Susanna, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato in flagranza di reato per il delitto di tentato furto un 22enne incensurato, il quale, dopo aver scavalcato il muretto di recinzione perimetrale, è riuscito a introdursi in un’abitazione. Il giovane, poco dopo l’intrusione, è stato scoperto dal proprietario che, nel rincasare, lo ha sorpreso proprio nel momento in cui lo stesso si stava aggirando per le stanze dell’abitazione alla ricerca di refurtiva, frugando tra i mobili. La vittima, dopo aver allertato i Carabinieri, con l’aiuto dei familiari, è riuscito a mettere in fuga l’uomo, il quale, pochi minuti dopo, è stato rintracciato e bloccato dai militari a poche decine di metri dal luogo del fatto. I Carabinieri intervenuti, con non poca fatica, lo hanno immobilizzato, sebbene il giovane avesse inizialmente opposto resistenza, sferrando diversi calci e mordendo altresì uno dei militari ad un braccio, senza fortunatamente causargli gravi ferite. Il 22enne, che dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tali servizi rientrano nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro i delitti predatori, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

