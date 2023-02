E’ di origine dolosa l’incendio divampato nella notte in Salento a Torre Lapillo, marina frazione di Porto Cesareo, che ha interessato ‘Il Canapai’, negozio di articoli per fumatori, abbigliamento, body piercing, alimentari in canapa e altro. Il titolare è un uomo di 48 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le fiamme hanno gravemente danneggiato due frigoriferi distributori di bevande, completamente distrutti ed un tendone. Danni, a causa dell’incendio al primo negozio, anche per due attività attigue: un’agenzia immobiliare e un negozio di oggettistica da regalo.

Condividi su...



Linkedin

email