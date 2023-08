Torna il Brindisi Performing Arts, Festival dell’inclusione sociale

Ci saranno i grandi nomi, si svolgerà in due sezioni, grande attenzione sarà riservata ai più piccoli e agli studenti, tra i protagonisti ci saranno anche gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, luogo che ospiterà una performance. Inoltre gli spettacoli saranno accessibili anche ai non udenti, il che significa che sarà un evento sempre più inclusivo. In sintesi le novità dell’edizione 2023 del Brindisi Performing Arts, evento organizzato da AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica di Vito Alfarano, riconosciuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia come festival di prestigio. Quattro i Comuni coinvolti nel progetto: Brindisi, Mesagne, Carovigno e Torre Santa Susanna, tutte amministrazioni che sostengono il Festival.

Il cartellone prevede due momenti: Summer Edition, che si terrà le ultime due settimane di agosto, e Autumn Edition, in programma ad ottobre.

Oltre agli spettacoli per il grande pubblico del BPA, ci saranno sezioni dedicate ai piccoli, BPA KIDS; agli studenti, BPA YOUNG; gli spettacoli di BPA INDOOR, per gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, e quelli della sezione BPA EDUCATION, workshop per la cittadinanza finalizzati all’avvicinamento all’arte nonché pensati come momento di approfondimento per giovani artisti.

La grande novità di quest’anno è che il pubblico per la prima volta entrerà in carcere, gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, infatti, saranno protagonisti sia della Summer Edition che dell’Autumn Edition portando in scena lo spettacolo SPETTRI. Il risultato è frutto della sinergia tra AlphaZtl, la casa circondariale di Brindisi, l’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ e il Garante delle Persone private della libertà personale del Consiglio Regionale di Puglia.

Gli spettacoli, per la prima volta, saranno accessibili anche ai non udenti che potranno “ascoltare” la musica attraverso vibrazioni percepite tenendo un palloncino tra le mani. Per gli spettacoli teatrali, invece, ci sarà una interprete LIS.

