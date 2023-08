FRANCAVILLA FONTANA – Forse una fuga d’amore, probabilmente nulla più che una scappatella. Fatto sta che le rispettive famiglie dei due giovani allontanatisi da casa lo scorso venerdì avevano fatto preoccupare le rispettive famiglie. Per fortuna, si tratta di una storia a lieto fine, visto che i due ragazzi, un maggiorenne e una minore, sono stati ritrovati sani, salvi e innamorati a San Michele Salentino, dove si erano rifugiati per qualche giorno. Sono tornati a casa nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, i due fidanzatini “scappati da casa” lo scorso venerdì. A denunciarne l’allontanamento erano stati i loro genitori, che si erano rivolti ai carabinieri della compagnia di Fontana. Sono stati gli investigatori di Nor e stazione, guidati dal tenente Giuseppe Marinotti, in collaborazione con i colleghi della vicina San Michele, a rintracciare i due ragazzi e, quindi, ad accompagnarli nelle loro rispettive case per la gioia, probabilmente colorata da una ramanzina, dei familiari e degli amici. D’altro canto, proprio sui social era stato lanciato l’appello a fornire informazioni. Neppure il tempo, però, di pubblicare un post sui social, per altro condiviso da centinaia di internauti preoccupati, che il caso era già stato chiuso. I due ragazzi stavano bene. Ancora innamorati.

