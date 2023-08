I topi sul lungomare di Bari fanno in giro del web

BARI – Lungomare di Bari. Nonostante la presenza sempre maggiore di turisti e cittadini, ecco che davanti ai loro occhi si manifesta una scena insolita: una famiglia di piccoli topi si palesa sul marciapiede forse alla ricerca di cibo. Il video ha fatto subito il giro del web. E da ciò che si vede, l’episodio sarebbe avvenuto in largo Giannella, vicino a una delle poche panchine in pietra rimaste, a pochi passi dalla ruota panoramica che è tornata a caratterizzare via Nazario Sauro. Quanto accaduto non sarebbe insolito: dopotutto ci sono si trova in una zona con caditoie e vicino al mare ma ciò che porta i roditori ad avvicinarsi alla gente potrebbe essere la brutta abitudine di quest’ultimi di lasciare residui di cibo per terra o lanciarli oltre la ringhiera. E così è un attimo che i topi abbandonino i loro nascondigli alla ricerca di cibo.

