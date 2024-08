Tiberio Cosmin vince il 28° Festival del Cabaret di Martina Franca

È Tiberio Cosmin, bresciano di origini albanesi, il vincitore del 28° Festival del Cabaret “Città di Martina Franca”.

La giuria, presieduta da Giancarlo Bozzo, non ha avuto dubbi nel premiare la sua performance, caratterizzata da tempi comici impeccabili, una grande attualità e una notevole complicità con il pubblico. Il secondo premio, quello della critica, è stato assegnato alla ligure Alice Redini, apprezzata per la sua originalità e per la maestria nella tecnica del ribaltamento.

In questa edizione, le donne hanno avuto un ruolo da protagoniste, con una conduzione tutta al femminile che ha visto il ritorno di Debora Villa e la scoperta della bellissima Elena Barolo. L’evento, denso di qualità, ha saputo divertire e far riflettere, coinvolgendo il pubblico grazie a un cast di alto livello.

Standing ovation per il premio alla carriera “Città di Martina Franca”, assegnato a Cochi Ponzoni, che ha regalato momenti di grande nostalgia durante un talk show condotto da Flavio Oreglio. La musica della banda “BaNdA EufoNicA” ha accompagnato il festival, chiudendo un’edizione che ha fatto ridere il pubblico in ogni sua sfumatura.

Tra i protagonisti applauditi, spiccano Giovanni Cacioppo, Carlo Amleto, Giulia Vecchio (premio Sirio), Claudio Lauretta, Antonio Giuliani, Eddy Mirabella, Dario Bandiera, Duo Idea, Andrea Di Marco, Flavio Oreglio e Aurelio Sechi, rendendo questa edizione indimenticabile.

