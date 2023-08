Terribile incidente stradale alle porte di Taranto, 2 feriti gravi

Terribile incidente stradale all’alba di giovedì 10 agosto, intorno alle 5.00, alle porte di Taranto. Sulla “salina”, strada che da Talsano porta a San Giorgio Jonico, due auto si sono scontrate violentemente: nell’impatto, i due conducenti, tra cui una donna, hanno avuto la peggio e ora sono ricoverati in condizioni giudicate gravissime all’ospedale SS Annunziata di Taranto. Da accertare la dinamica: pare che una delle due auto stesse facendo un’inversione a “U” quando è sopraggiunta un’altra macchina che non ha potuto evitare la collisione. Sul posto due volanti della Polizia e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre le persone dalle lamiere contorte.

