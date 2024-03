Terlizzi, incidente sul lavoro: muore operaio 79enne

TERLIZZI – Sarebbe precipitato nel vano ascensore della palazzina in ristrutturazione dove stava lavorando, l’operaio morto questa mattina a Terlizzi, in un edificio di via Cesare Battisti, al civico 26. L’uomo, originario di Molfetta, sarebbe anche titolare dell’impresa che stava eseguendo i lavori. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Molfetta e della locale tenenza, oltre, ovviamente, al magistrato di turno della Procura di Bari e al personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

