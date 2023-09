Tennis, due baresi per l’Open delle Puglie

BARI – Il grande tennis femminile internazionale è ormai già da qualche giorno nel capoluogo pugliese. In questi giorni la città sta ospitando alcune delle tenniste più forti al mondo per l’Open Delle Puglie, il torneo Wta 125. Una prestigiosa manifestazione sportiva, organizzata dal Circolo Tennis che porta a Bari non solo atlete di altissimo livello, ma conferma ancora una volta quanto lo sport possa rendere una città sempre più attrattiva anche dal punto di vista turistico. Nelle scorse ore sono scese in campo le atlete baresi Vittoria Paganetti – di 17 anni – e Daria Raimondo. L’Open delle Puglie aderisce inoltre alla campagna regionale Allenati contro la violenza. Per tutta la settimana ci saranno le operatrici del Centro antiviolenza Paola Labriola gestito da Giraffa per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

