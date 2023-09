Nuovo asilo al Policlinico di Bari, al via i lavori

BARI – Oltre 380 metri quadri coperti e 120 di spazio esterno, per un importo di 1 milione 200mila. Sono in corso i lavori per la realizzazione dell’asilo nido aziendale all’interno del Policlinico di Bari. Le opere – in una struttura già esistente – riguarderanno la suddivisione degli ambienti con nuove tramezzature, la realizzazione degli impianti al servizio e gli interventi di finitura relativi a pavimentazioni, intonaci e infissi, oltre agli arredi. Al termine del cantiere, il nuovo asilo nido potrà accogliere fino a un massimo di 25 bambini. Fine delle opere nel febbraio 2024. Qui potranno accedere per un 50% i figli dei dipendenti del Policlinico

Questo asilo si inserisce nella strategia dei luoghi dell’infanzia che ha previsto l’apertura di quattro nuovi asili e a breve partiranno i cantieri di altri 10 finanziati dal Pnrr. Lo scopo è raggiungere l’obiettivo europeo della disponibilità del 33 per cento di posti nei nidi per i piccoli sotto i tre anni.

