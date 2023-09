Modugno, 52enne travolto mentre attraversava la statale 96

MODUGNO – Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla strada statale 96, all’altezza di Modugno in provincia di Bari. Non sono ancora chiari i motivi della presenza dell’uomo in quel tratto non illuminato della statale, in direzione Altamura. Il 52enne avrebbe tentato di scavalcare lo spartitraffico, quando sarebbe stato travolto da un’auto guidata da una donna che transitava negli stessi istanti. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 di rianimare l’uomo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp