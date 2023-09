GIOIA DEL COLLE –

Si definisce orgoglioso Sylvester Stallone, il famosissimo attore americano che nelle scorse ore è arrivato a Gioia del Colle per ricevere le chiavi della città insieme a suo fratello Frank. Il paese del Barese ha dato i natali al nonno Silvestro che nel 1930 lascio la città per cercare fortuna oltreoceano. E la fortuna l’hanno poi trovata sul serio i suoi due nipoti: Frank, noto jazzista e crooner, e Sly, divo di Hollywood e interprete di personaggi come Rambo e il più celebre Rocky, quest’ultimo protagonista della saga cinematografica che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo.

Prima del conferimento in una gremitissima piazza del Plebiscito, il giro in paese nei luoghi che furono dei suoi cari. Una volta sul balcone della casa di famiglia, ha sventolato la sciarpa biancorossa della curva nord. Poi sul palco, dopo l’esibizione di Frank, una targa e le chiavi della città dalle Mani del sindaco Gianni Mastrangelo.

