Team Altamura, questione stadio: San Nicola opzione principale

ALTAMURA – Si fa sempre più delicata la situazione stadio per la Team Altamura. Alla luce del comunicato ufficiale emanato dalla società murgiana (clicca per leggerlo), proseguono serrate le interlocuzioni tra dirigenti del club, forze politiche e questure. Come raccolto dalla redazione di Antenna Sud, i biancorossi avrebbero ricevuto l’ok da Francavilla Fontana per giocare alla Nuovarredo Arena, ci sarebbe però un problema di ordine pubblico e quindi il rischio di giocare a porte chiuse (in Lega Pro non è permesso disputare più di due gare senza pubblico). Nelle ultime ore sarebbe spuntata l’opzione Nardò, ma quella più probabile, e allo stesso tempo più costosa, al momento riguarderebbe il San Nicola di Bari. Giocare nell’impianto del capoluogo sarebbe più che oneroso, si tratterebbe di una soluzione emergenziale, ad oggi forse, però, l’unica realmente praticabile per evitare l’esclusione dal campionato. Indicando il San Nicola nell’iscrizione, in caso di tempo prolungati per il “D’Angelo”, ci sarebbe comunque la possibilità di girare in più stadi, evitando così i costi ed allo stesso tempo non sforando il limite di due gare senza pubblico alla Nuovarredo Arena. La permanenza del Sorrento a Potenza chiuderebbe invece le porte del “Viviani”. Tutto va preso con le pinze, tutto potrebbe cambiare nel corso delle varie interlocuzioni.

