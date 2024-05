Bari, forti dubbi sul futuro di Polito. Dal ds dipenderà il nuovo allenatore

Due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta in sette partite per salvare il Bari, la missione difficile di portare la barca in salvo e un futuro che per forza di cose sarà lontano dal capoluogo. Federico Giampaolo si gode il momento, forte di una salvezza che quando è arrivato sembrava un’utopia. L’allenatore della Primavera, assieme a Di Leo e Di Bari, ha confezionato una piccola impresa. Le vittorie contro Brescia e Ternana nella gara di ritorno dei playout, i pari contro Pisa, Parma, Cittadella e Ternana all’andata e il brutto ko di Cosenza, sufficienti per portare il Bari alla permanenza. Giampaolo, che è in possesso della licenza Uefa A, ha allenato in deroga e per forza di cose non potrà restare alla guida dei biancorossi, che dovranno scegliere un nuovo allenatore. Ma chi sarà a prendere questa decisione? Anche la conferma del direttore sportivo Ciro Polito non è scontata. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2025 la società sta riflettendo sul futuro del dirigente napoletano, che potrebbe andar via. Ad influire sulla scelta le due passate sessioni di calciomercato e la gestione di quest’anno, che non avrebbe soddisfatto la proprietà. Per sostituirlo si fa il nome di Angelozzi, che deve ancora concludere la sua stagione in Serie A con il Frosinone. Nei primi giorni della prossima settimana sono attese novità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author