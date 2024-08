Team Altamura, in uscita Bolognese. Ancora tre o quattro colpi in entrata

La Team Altamura di mister Di Donato si avvia a grandi falcate verso l’inizio della nuova stagione. La vittoria in amichevole contro il Campobasso ha reso lampante la sensazione che la squadra biancorossa sembri aver intrapreso la strada giusta, anche se per conferme più dirimenti bisognerà attendere l’inizio del calcio vero. Importante, per l’ex tecnico del Latina, il poter lavorare fin da subito con buona parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di C: il grande lavoro del direttore sportivo Grammatica ha reso infatti il roster completo per il suo 75%. All’appello di fatto mancano soltanto tre o quattro pedine in entrata. Occhi puntati in particolar modo su un difensore centrale chiamato ad affiancare Silletti, Gigliotti e Sadiki, su un mediano che dovrà andare a fare concorrenza a Bumbu, Dipinto e Franco, su un terzo portiere e probabilmente su un esterno offensivo di sinistra che vada a giocarsi il posto con D’Amico e Molinaro nel 4-2-3-1 di Di Donato. Sistemato, invece, il parco attaccanti, con Bernardotto e Sabbatani che garantiscono varietà di caratteristiche e affidabilità per la categoria.

Capitolo uscite: saluteranno la terra murgiana il giovane estremo difensore Caputo, il classe 2004 Mayr a centrocampo e nello stesso reparto anche Simone Bolognese: il classe 1999, tra i protagonisti della cavalcata che ha riportato i biancorossi tra i professionisti, tornerà in Serie D. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per la definizione della sua cessione.

