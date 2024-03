Targa al merito per il giovane bagnino brindisino Arcangelo Cellie

Targa al merito per il giovane Arcangelo Cellie che, nel corso di una cerimonia sobria e commovente, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal Comune di Brindisi. ”In riconoscimento dell’eccezionale coraggio e dell’intraprendenza dimostrati nel salvare vite umane.Con stima, il Sindaco di Brindisi”. Questa la motivazione.

Arcangelo si è distinto nell’estate 2022 per numerosi salvataggi nelle acque del litorale adriatico dove si trovava sia per motivi di servizio che per motivi personali. Il bagnino ha soccorso tanti avventori, molti dei quali stranieri. Per Arcangelo, oggi Fante Lagunare in forza al Reggimento “Serenissima” di Venezia, il pensiero di chi ha voluto premiarlo:”Auspichiamo che possa conservare il suo spirito altruista che a nostro vedere è d’esempio civico e di profondo attaccamento al territorio nonché nobilitante per il suo attuale status”.

“Quando sono stato telefonicamente contattato per questo meraviglioso e inaspettato riconoscimento- ha commentato Cellie- ho pensato fosse uno scherzo, ma era il consigliere Dottor Luca Tondi.

Dedico questa mia targa ai miei superiori ed ai miei fratelli Fanti Lagunari, con i quali condivido giornalmente la gioia di appartenere a persone che hanno deciso di votarsi ad un cammino a volte difficile, ma intriso di soddisfazioni etiche e morali”.

