Taranto, ufficiale l’arrivo di Ardizzone

Il Taranto ha ufficialmente annunciato l’acquisto dell’esperto centrocampista 32enne Francesco Ardizzone. Di seguito, il comunicato ufficiale del club jonico:

“La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Ardizzone sino al 30/06/2025. Classe 1992, si tratta di un centrocampista con oltre 300 presenze tra i professionisti. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, in serie B ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Virtus Entella, mentre in serie C ha giocato tra le fila di Reggiana, Cesena, Turris, Lecco e Monopoli. A Francesco va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblu!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author