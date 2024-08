Altamura, Grammatica: ‘Ciccio Caputo? Sogno non realizzabile’

“Potremmo fare ancora qualcosa in queste ultime ore di mercato, cerchiamo un centrocampista e un terzino”. Così Andrea Grammatica in diretta da Milano ai microfoni di Antenna Sud. In queste ore in città si è chiacchierato molto anche del sogno di riportare ‘a casa’ Ciccio Caputo: “È un calciatore di altre categorie ed è giusto che resti su altri palcoscenici. Ci conosciamo, lo stimo tanto”. Poi, sorridendo, Grammatica ammette: “Ci abbiamo anche provato pur sapendo che sarebbe stato impossibile ma per lui le porte dell’Altamura saranno sempre aperte”.

